2020/07/22 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشفت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (22 تموز 2020)، عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية فنلندا بيكا ها...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الخارجية الفنلندي يزور بغداد يوم غد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
كشفت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (22 تموز 2020)، عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية فنلندا بيكا ها...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الخارجية الفنلندي يزور بغداد يوم غد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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