وزير الخارجية الفنلندي يزور بغداد يوم غد

2020/07/22 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (22 تموز 2020)، عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية فنلندا بيكا ها...





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