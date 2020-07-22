وزير الخارجية الفنلندي يزور بغداد يوم غد


وزير الخارجية الفنلندي يزور بغداد يوم غد
2020/07/22 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (22 تموز 2020)، عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية فنلندا بيكا ها...

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