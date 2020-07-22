أمانة بغداد تصدر بيانا بشأن إنهيار مجسر الزهور

2020/07/22 | 12:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدرت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، بيانا حول إنهيار مجسر الزهور.ونوهت الأمانة، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إلى أن "المجسر الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية صوراً لانهياره وسقوطه يقع خارج الحدود البلدية الخاصة بنطاق عمل امانة بغداد وهو ليس من ضمن مهامها او مسؤوليتها".وأضافت، أن "اخر نقطة تمثل حدودها الشمالية الشرقية هي قوس بوب الشام والذي يقع قبل منطقة الزهور بعدة كيلومترات".

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