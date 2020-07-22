استعدادا لموسم الحج رفع كسوة الكعبة المشرفة

2020/07/22 | 13:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبة المشرفة تستعد لموسم الحج وسط اجراءات احترازية مشددة

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