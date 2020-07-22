2020/07/22 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية، بأن المواجهة المستمرة بين مصر وتركيا لم تعد تقتصر على ليبيا فقط ، حيث تسعى القاهرة للتقارب مع بغداد ومحاولة تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية لتهميش الدور التركي في العراق.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الجيش التركي كان قد شن عدة هجمات في شمال العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: المواجهة المصرية التركية تدفع القاهرة للتقارب مع بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: المواجهة المصرية التركية تدفع القاهرة للتقارب مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).