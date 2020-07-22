تسعير خام دبي لشهر تشرين الاول بخصم 0.3 دولار للبرميل عن العماني

2020/07/22 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي يوم الأربعاء إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر أكتوبر تشرين الأول بخصم 0.3 دولار للبرميل.

يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم أكتوبر تشرين الأول في نهاية أغسطس آب لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أكتوبر تشرين الأول.

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