2020/07/22 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- القت مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على (٧) إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، مطلوبين وفق احكام المادة (٤) ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، عمل اربعة منهم تحت كنى وأسماء مختلفة في ما يسمى ديوان الجند، كما عمل الإرهابي المكنى (ابو حمزة) بما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 إرهابيين في نينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 إرهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 7 إرهابيين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).