غداً .. وزير الخارجية الفنلندي يزور العراق

2020/07/22 | 13:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو العراق يوم غد الخميس.

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