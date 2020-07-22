2020/07/22 | 13:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على (7) إرهابيين في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 13:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على (7) إرهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على (7) إرهابيين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).