2020/07/22 | 13:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بحثها عن "رجال" للمرحلة.. تقرير: إيران تخلت عن المالكي والصدر واستبدلتهما بهاتين الشخصيتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 13:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بحثها عن "رجال" للمرحلة.. تقرير: إيران تخلت عن المالكي والصدر واستبدلتهما بهاتين الشخصيتين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بحثها عن "رجال" للمرحلة.. تقرير: إيران تخلت عن المالكي والصدر واستبدلتهما بهاتين الشخصيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).