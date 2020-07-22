تحذير برلماني من حصر المناصب الأمنية الرفيعة بمكون واحد.. ورسالة للكاظمي

2020/07/22 | 13:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب رياض التميمي، الاربعاء، من حصر المناصب الأمنية الرفيعة بمكون واحد.

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