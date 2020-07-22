2020/07/22 | 13:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]عقدت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، محاضرة في إدارة المؤسسات الرياضية، عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال برنامج "زووم"، بمشاركة أكثر من 100 شخص من فلسطين ومصر وعمان وقطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الأولمبية تعقد محاضرة في إدارة المؤسسات الرياضية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الأولمبية تعقد محاضرة في إدارة المؤسسات الرياضية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).