اربعة عجائب سماوية في صورة واحدة

2020/07/22 | 13:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تألق المذنب “نيووايز” في شكل كرة متوهجة من الجليد الفضائي مع ذيلين ملونين، في عدد لا يحصى من الصور أثناء عبوره السماء في نصف الكرة الشمالي هذا الأسبوع.ويوم الثلاثاء، انضم إلى “نيووايز” ثلاثة نجوم كونية، ما يشكل مشهدا مدهشا.وتظهر الصور النيزك في جزء من الثانية يقطع السماء على شكل […]

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