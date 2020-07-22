رئيس البرلمان الإيراني للكاظمي: نأمل متابعة ملف اغتيال المهندس وسليماني بقوة وحزم

2020/07/22 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، على ضرورة متابعة ملف اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، مشيرا إلى ان الشعب الايراني يأمل في متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني بكل قوة وحزم .وقال قاليباف خلال استقباله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، ان “ العراق يمتاز بمكانة […]

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