الكونغرس يصوت باغلبية ساحقة على تقييد نقل المعدات العسكرية الى الشرطة الامريكية

2020/07/22 | 13:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … صوت مجلس الشيوخ الامريكي باغلبية ساحقة على وضع قيود لنقل بعض المعدات العسكرية من وزارة الدفاع الامريكية الى ادارات الشرطة الحكومية والمحلية لمنع استخدامها ضد المحتجين ، حيث قال احد اعضاء مجلس الشيوخ اننا نهدف الى منع استخدام اسلحة الحرب من قبل الشرطة .وذكرت شبكة سي أن أن في تقرير ترجمته […]

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