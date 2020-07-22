قاليباف: ايران تامل متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني بقوة وحزم

2020/07/22 | 13:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمدباقر قاليباف خلال استقباله رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي على ضرورة متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني وقال: ان الش...

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