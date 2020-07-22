شاهد.. رسائل عديدة في زيارة الكاظمي الأولى إلى طهران

2020/07/22 | 13:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (العالم) 2020.07.22 – إختتم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته الرسمية التي قام بها إلى العاصمة الإيرانية طهران، وأجرى مباحثات مع الرئيس...

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