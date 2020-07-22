لغة الأم (زمانى دايک) - sirwa rashid

2020/07/22 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#sirwa_rashid لغة الأم (زمانى دايک)في بداية المرحلة الدراسيه الأولى المرحلة الابتدائية في دولة السويد عند حصولنا على الإقامة ، بدأت ابنتي المرحلة الابتدائيه الصف الأول وفي نهاية اي فصل دراسي يتم اجتماع المعلم المسمى مرشد الصف باهالي الطلبة اجتماع الآباء والأمهات يتم اجتماع المرشد مع وجود أحد أفراد الأسرة الرئی-;-سی-;-ه الأب أو الأم أو الاثنان معا مع وجود الطالب بالتأكيد ويكون الحديث إمامه .



عند حضوري ......





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