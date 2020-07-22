تقرير: المواجهة المصرية التركية تدفع القاهرة للتقارب مع بغداد

2020/07/22 | 13:43 - المصدر: سومر نيوز

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ترجمه:سومر نيوز

أفاد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية، بأن المواجهة المستمرة بين مصر وتركيا لم تعد تقتصر على ليبيا فقط ...

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