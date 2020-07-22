انسحابات جديدة في ساحة التحرير بعد “تحقيق الممكن”،، المعتصمون يرفعون خيم جديدة ووعود بعودة الانتفاضة

2020/07/22 | 13:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بينما تتجدد الاحتجاجات بشكل يومي في مدن الجنوب والوسط بسبب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية يبدأ اعتصام ساحة التحرير وسط بغداد بالتفكك شيئاً فشيئاً في رحلة شارفت على نهايتها بعد اكثر من ثمانية اشهر على اندلاع الاحتجاجات في مطلع تشرين الاول/ أكتوبر 2019.ورفع متظاهرون في ساحة التحرير مركز الاحتجاجات بوسط العاصمة بغداد، […]

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