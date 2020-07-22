المالية النيابية: لا حجة للحكومة بتأخير الرواتب

2020/07/22 | 13:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالبت اللجنة المالية النيابية , الأربعاء, وزارة المالية الالتزام بوعدها بدفع الرواتب خلال الشهر الحالي والثلاثة المقبلة وذلك بتوفر الأموال من خلال اجراء بعض الإصلاحات المالية وزياردة أسعار النفط والاقتراض الداخلي.وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح لـ / المعلومة / , انه “لاحجة لوزارة المالية في دفع الرواتب […]

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