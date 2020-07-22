2020/07/22 | 13:50 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- غوارديولا الإنجازات الفردية للاعبين يجب النظر إليها بشكل يرتبط بنجاح الفريق وثبات مستواه
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوارديولا : الإنجازات الفردية مرتبطة بإنجازات الفريق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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