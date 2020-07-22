2020/07/22 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الامن والدفاع النيابية، الأربعاء، مع مدير المنافذ الحدودية كيفية محاربة الفساد في المنافذ.وذكر مصدر نيابي لـ”تقدم” أن “لجنة الامن والدفاع البرلمانية، استقبلت اليوم مدير المنافذ الحدودية”.وأضاف ان “الاستضافة ناقشت المعوقات التي تواجه هيئة المنافذ الحدودية وكيفية محاربة الفساد في المنافذ، اضافة الى مناقشة كيفية غلق المنافذ غير الرسمية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محاربة الفساد في المنافذ الحدودية على طاولة لجنة الامن والدفاع النيابية وكالة تقدم الاخبارية.

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