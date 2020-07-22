الشرطة الأمريكية تعتدي على صحفيين روسيين بعنف وتحطم الكاميرا والهواتف

2020/07/22 | 13:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتدى رجال شرطة أمريكيون، على صحفيين روسيين، خلال تغطيتهما للاحتجاجات الجارية في مدينة بورتلاند الأمريكية.وقع الحادث، خلال تصوير الصحفيين، لأعمال شغب حاصر فيها المتظاهرون دار المحكمة المحلية، حيث تمركزت القوات الفدرالية، التي وصلت إلى المدينة رغم رفض السلطات المحلية لذلك.وتعرض لاعتداء الشرطة الأمريكية، مصور القناة التلفزيونية الروسية الأولى فياتشيسلاف أرخيبوف، الذي كان […]

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