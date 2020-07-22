محكمة تركية صور علم كردستان لا تمثل حزب العمال الكردستاني

2020/07/22 | 13:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة تركية تقضي بعدم عتبار صور علم كردستان دعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور

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