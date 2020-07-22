واشنطن تكشف مجموع مساعداتها المالية للعراق في مواجهة كورونا

2020/07/22 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بيان:

قدمت الولايات المتحدة اكثر من 46 مليون دولار مساعدات كوفيد-19 للعراق تشمل اكثر ...





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