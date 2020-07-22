وفاة فلسطيني أصيب بفيروس كورونا في العراق

2020/07/22 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاربعاء (22 تموز 2020)، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف رعايها بال...





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