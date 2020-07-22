وزير الدفاع الأمريكي يلوح بالحرب مع دولة عظمى بالشرق الأوسط: نعيد تمركز قواتنا استعداداً للمواجهة

2020/07/22 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أمس الثلاثاء، "إن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز قواتها في...





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