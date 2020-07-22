اول مدينة عراقية تغلق مراكز الحجر الصحي بعد شفاء جميع المصابين

2020/07/22 | 14:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى أعلنت دائرة صحة تلعفر، في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، غلق مراكز الحجر الصحي في القضاء، بعد شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا.وقالت دائرة الصحة في بيان تلقته "كلكامش برس" إن "قطاع صحة تلعفر يعلن اغلاق مركزي الحجر الصحي في القضاء، بعد التأكد من سلامة جميع المحجورين من الوافدين من خارج المدينة".وأكدت الدائرة، بحسب البيان، "تماثل جميع المصابين بفايروس كورونا للشفاء، باستثناء حالة واحدة تتم معالجته في احدى مستشفيات الموصل".وبلغ العدد الكلي للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في عموم العراق، 64950 شخصاً، بعد بيان وزارة الصحة الذي أصدرته أمس الثلاثاء، وأعلنت فيه تسجيل 2114 حالة شفاء من الفيروس، مقابل 2466 إصابة جديدة.

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