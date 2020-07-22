واسط: 225 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/22 | 14:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واسطاعلنت دائرة صحة واسط، الاربعاء ، فحص 700 مسحة خلال الـ24 ساعة الماضية اظهرت النتائج اصابة 225 حالة منها بالفيروس فيما تبين سلامة 445.وقال معاون مدير الدائرة سعدون الامير ان "عدد الاصابات التراكمي بلغ 5947 فيما سجلت المحافظة 3006 حالة شفاء ضمنها 123 حالة سجلت أمس الثلاثاء"..واضاف الامير، ان "عدد حالات الوفيات الكلي بلغ 138 حالة بعد ان شهدت المحافظة تسجيل 4 حالات وفاة مؤخرا "، موضحا ان "الاصابات الجديدة توزعت بواقع 122 اصابة في مركز مدينة الكوت و 55 اصابة في قضاء العزيزية فيما سجل قضاء الصويرة 47 اصابة والحي 17 اصابة والنعمانية 14 اصابة".

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