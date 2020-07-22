الكشف عن أكبر طائرة كهربائية هجينة تجارية في العالم” صديقة للبيئة

2020/07/22 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف مخترعون بريطانيون كيف يمكن أن تبدو “أكبر طائرة هجينة تجارية في العالم”، والتي تعمل بمزيج من الكهرباء الصديقة للبيئة ووقود الطائرات.ويطلق على الطائرة ذات الـ70 مقعدا HERA، والتي تعني الطائرات الكهربائية الهجينة الإقليمية.ويصل إجمالي مدى الطائرة 920 ميلا، ما يزيد قليلا عن المسافة من لندن إلى روما.ومع […]

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