2020/07/22 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير منفذ القائم فريد العلواني، أن "تأمين الطريق الرابط بين محافظة الأنبار وسوريا أسهم في تشجيع التجار وأصحاب رؤوس الأموال بشحن بضائعهم، متوقعاً زيادة الإيرادات الى مليار دينار شهرياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( منفذ القائم: الاستقرار الأمني شجع التجار ونتوقع زيادة الإيرادات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( منفذ القائم: الاستقرار الأمني شجع التجار ونتوقع زيادة الإيرادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).