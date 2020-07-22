مدرب فرنسي يقترب من تدريب برشلونة

2020/07/22 | 14:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير فرنسية، أن لوران بلان المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الأسبق، هو الأقرب لخلافة كيكي سيتين في تدريب برشلونة الإسباني.وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن “بلان هو أبرز المرشحين لخلافة كيكي سيتين، وتم دراسة موقفه بالكامل في برشلونة، وحصل على تأييد من السكرتير الفني للنادي الكتالوني ومواطنه إيريك أبيدال”.وأوضحت أن “أبيدال […]

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