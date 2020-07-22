نائب: تذكير الخامنئي للكاظمي بشأن استشهاد قادة النصر رسالة للامريكان

2020/07/22 | 14:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي , الأربعاء, ان حديث السيد علي الخامنئي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن استشهاد قادة النصر هي رسالة موجهه للامريكان بان الإيرانيين لم ولن ينسوا جريمتهم, مبينا ان التحقيقات من قبل الجانب العراقي مازالت بطيئة.وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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