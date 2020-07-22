إيران ترفع الحظر عن تصدير البيض والعراق من اهم البلدان المستوردة

2020/07/22 | 14:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت إيران رفع الحظر عن تصدير بيض الدجاج المحلي الى الخارج.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية اليوم الاربعاء عن رئيس مجلس ادارة اتحاد الدجاج البياض في ايران ناصر نبي بور قوله، إن قرار رفع حظر الصادرات تم عبر هيئة تنظيم السوق الايرانية يوم أمس.

وأشار الى أن الهيئة فرضت رسوما على الصادرات بواقع 40 الف ريال للكيلو الواحد ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).

واشارت الوكالة الى أن السوق العراقية والافغانية من أهم الاسواق التصديرية للبيض الايراني.

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