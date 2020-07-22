صور للدمار- انهيار جسر للمشاة في بغداد

2020/07/22 | 14:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان انهار اليوم جسر للمشاة في الحسينية ببغداد والحق اضرارا كبيرة بالسيارات ، وقال مصدر في المرور انه لا توجد خسائر بشرية لكن بعض السيارات دمرت .

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