في اربيل .. رجل يقتل زوجته أمام أنظار أمّها واخواتها

2020/07/22 | 14:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]افاد شهود عيان يوم الاربعاء ان رجلا اقدم على قتل زوجته في قضاء بنصلاوة في محافظة اربيل .

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