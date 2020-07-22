2020/07/22 | 14:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]أعلنت دائرة صحة ديالى، الأربعاء، نجاح عملية ولادة قيصرية لامرأة مصابة بفيروس كورونا في أحد مستشفيات المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في سابقة بديالى.. نجاح ولادة قيصرية لامرأة مصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في سابقة بديالى.. نجاح ولادة قيصرية لامرأة مصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).