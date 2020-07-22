بعد شكوى النجف.. الصناعة تنفي

2020/07/22 | 14:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، استمرار معاملها بتجهيز مادة الأوكسجين الطبي إلى المستشفيات بانسيابية ومن دون تأخير.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الصناعة لديها عدة معامل لتجهيز الأوكسجين موزعة في بغداد والمحافظات"، مبينًا أن "هذه المعامل جهزت حاجة المستشفيات من الأوكسجين".

وأضاف الصافي أن "الوزارة باشرت بتطوير معامل أخرى وإدخالها إلى الخدمة كمعمل ديالى وآخر في كركوك ومعمل الإسناد الهندسي في أبو غريب الذي يغطي ما تحتاجه المستشفيات القريبة منه".

أوضح أن "إحدى الشركات في البصرة تنتج حوالي 1000 أسطوانة يوميًا حيث تغطي مستشفيات البصرة وذي قار"، مشيراً إلى أن "المعامل تعمل بكل طاقتها ولا يوجد أي تلكؤ في تجهيز الأوكسجين".

كان عضو خلية الأزمة في النجف طلال بلال، أكد وجود نقص حاد بالأوكسجين في مستشفى الأمل التخصصي للأمراض الانتقالية، لافتًا إلى أن المحافظة في أزمة حقيقية ولا تتنفس.

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نقص حاد بالأوكسجين في النجف..



المحافظة لا تتنفس

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