2020/07/22 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، الاربعاء، بان ثاني اكبر اقضية ديالى يحاصره العطش منذ اسبوع.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية المنحل(40كم شمال شرق بعقوبة)عدنان التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قضاء المقدادية والقرى المحيطة به والذي يزيد عدد سكانها عن 170 الف نسمة يحاصره العطش منذ اسبوع بسبب توقف المشروع الرئيسي للاسالة بسبب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطش يحاصر ثاني اكبر اقضية ديالى.. 170 الف نسمة بدون مياه صالحة للشرب منذ اسبوع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العطش يحاصر ثاني اكبر اقضية ديالى.. 170 الف نسمة بدون مياه صالحة للشرب منذ اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).