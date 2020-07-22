مخاوف من سلسلة فايروسات جديدة،، بدء موسم “تناول الكلاب” في كوريا الجنوبية

2020/07/22 | 14:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير صحفية ان الأسبوع الحالي تم الاعلان عن انطلاق موسم تناول لحوم الكلاب وشرب حسائها في كوريا الجنوبية، وسط مطالبات المؤسسات المعنية بحقوق الحيوان بالتوقف عن هذا التقليد السنوي.ويستمر الموسم المرتبط بفصل الصيف خلال شهر أغسطس المقبل أيضا، وفقا لجمعية “لا للحوم الكلاب” البريطانية المعنية بحقوق الحيوان، التي نشرت صورا […]

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