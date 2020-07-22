صفقة مميزة للحدود في الميركاتو الصيفي

2020/07/22 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي الحدود الرياضي، ابرام صفقة جديدة لتعزيز صفوف فريق كرة القدم في الانتقالات الصيفية الجارية.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “لاعب خط الوسط مصطفى هادي احمد، ينضم للحدود تحضيراً للموسم المقبل قادماً من نفط الجنوب”.ويلعب احمد في مركز الوسط ويعد من المواهب الشابة المميزة في الدوري العراقي.وتجدر الإشارة […]

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