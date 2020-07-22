النزاهة : إحباط محاولةٍ لتمرير (440) معاملة مُزوَّرة بلغت مبالغها (40) مليار دينار

2020/07/22 | 14:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لتمرير (440) معاملة مُزوَّرة بلغت مبالغها (40) مليار دينار، كاشفةً عن إصدار (1048) أمر قبض وتحرٍّ بحق المُتَّهمين فيها.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب قرارٍ قضائيٍّ إلى “تنفيذ فريق عملٍ من مكتب […]

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