45 كوري جنوبي من مجموع 105 عائدين من العراق مصابين بكورونا

2020/07/22 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … ارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا من العمال الكوريين الجنوبيين العائدين من العراق مؤخرا الى 45 شخصا من مجموع 105 من العمال .ونقل موقع “كي بي اس ورلد” الكوري الجنوبي في خبر ترجمته /المعلومة/ إن “الحالات التراكمية التي جمعتها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها حتى الساعة 12 صباحًا ،اليوم الأربعاء، تقترب […]

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