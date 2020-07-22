ثلاث دول تسابق الزمن لإنتاج اللقاح وترامب يتوقع “الأسوأ”.. حصيلة المتعافين من كورونا حول العالم تتجاوز 9 ملايين

2020/07/22 | 14:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تجاوزت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز التسعة ملايين حالة في الوقت الذي تجري فيه دول تجارب سريرية للقاحات ضد الفيروس للخروج بأقل الخسائر من الجائحة.وأظهرت مواقع متخصصة بإحصائيات الفيروس أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 9 ملايين و12 ألف و392 حسب آخر التحديثات.وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة […]

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