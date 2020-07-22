الانبار تعلن استعدادها لعودة اكبر وجبة من الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة

2020/07/22 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ،الأربعاء، أن بان حكومة الانبار المحلية اكملت استعدادها لعودة اكبر وجبة من الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة في مناطق مختلفة من مدن المحافظة .وقال ابو ريشة في تصريح في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية وبدعم من منظمة الهجرة الدولية اكملت كافة […]

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