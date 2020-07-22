كورونا.. جثث بشوارع بوليفيا ووفيات المكسيك تتخطى 40 ألفاً

2020/07/22 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت قوة الشرطة لمكافحة الجريمة في بوليفيا، الأربعاء، أن عناصرها سحبوا أكثر من 400 جثة من الشوارع والمنازل في كل أنحاء البلاد في الأيام الخمسة الماضية، بينهم 85% توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تجاوزت وفيات المكسيك 40 ألفاً.وقامت الشرطة بين 15 و20 يوليو بسحب حوالي 191 جثة في كوشابامبا و141 في لاباز […]

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