2020/07/22 | 14:29 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد يوم الاربعاء تقديم بلادها أكثر من 46 مليون دولار مساعدات الى العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة في بيان اليوم ان المساعدات تشمل اكثر من 33.1 مليون دولار للمساعدات الصحية والمساعدات الانسانية التي تساعد في اعداد المختبرات، مشير...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعلن عن تقديمها 46 مليون دولار لـ مساعدة العراق في مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعلن عن تقديمها 46 مليون دولار لـ مساعدة العراق في مواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).