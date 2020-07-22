درجال يتنازل عن دعواه ضد اتحاد الكرة السابق رسمياً

2020/07/22 | 14:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر مقرب من وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ان الأخير تنازل عن دعواه ضد اتحاد الكرة السابق بشكل رسمي.وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، توجه صباح هذا اليوم الى محكمة الرصافة وقام بإسقاط الدعوى المقدمة من قبله رسميا ضد رئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود ونائبه […]

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