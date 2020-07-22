نقابة الأطباء تنعى طبيباً توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في بغداد

2020/07/22 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بيان:

تتقدم نقابة أطباء العراق بأحر التعازي والمواساة بوفاة الزميل الشهيد (شعلان عودة العبودي) اختصاصي الأمراض التنفسية في مدينة الأمامين الكاظمين (ع) الطبية في محافظة بغداد ، الذي وافاه الاجل أثر الإصابة بفايروس كورونا المستجد.

سائلين الله المولى عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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