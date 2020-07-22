2020/07/22 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (22 تموز 2020)، بوقوع إصابات في صفوف الخريجين الذين يتظاهرون أمام المنطقة...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. إصابات في صفوف الخريجين المتظاهرين أمام الخضراء خلال تفريق تظاهرتهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. إصابات في صفوف الخريجين المتظاهرين أمام الخضراء خلال تفريق تظاهرتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).